Müllpresse bei Leipziger Supermarkt fängt Feuer

Am Lindenauer Markt hat es am Donnerstagnachmittag gebrannt. Die Feuerwehr sei alarmiert worden, da es zu einer starken Rauchentwicklung an einem Supermarkt am Lindenauer Markt kam, teilte die Polizei mit. Sie selbst erfuhr gegen 15.20 Uhr von dem Feuer am Kaufland-Lager.

Feuer in einer Müllpresse

„Vor Ort stellte sich heraus, dass es in einer Müllpresse, die sich neben dem Supermarkt befindet, zu einem Brand kam“, erklärten die Beamten. Die Ursache sei noch unklar, die Löscharbeiten zum Teil unter Atemschutz und das Belüften des Gebäudes dauerten jedoch bis in den frühen Abend.

Kunden kauften weiter ein

Das Gebäude selbst sei nach bisherigen Erkenntnissen nicht betroffen, so die Beamten. Kunden wären auch bei ihrem Einkauf nicht betroffen gewesen, hieß es vor Ort. Die Höhe des Schadens ist noch unklar.

