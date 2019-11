Leipzig

In Leipzig-Connewitz haben in der Nacht zum Samstag an mehreren Stellen Mülltonnen gebrannt. Wie die Polizei mitteilte, zündeten Unbekannte gegen 23.30 Uhr in der Wiedebachstraße vier Mülltonnen an. Der Brand wurde von der Feuerwehr gelöscht.

Zudem gingen in der Wolfgang-Heinze-Straße in Höhe der Hermannstraße, in der Coburger Straße an der Ecke zur Breitscheidstraße, sowie in der Stockart- und der Fockestraße Mülltonnen in Flammen auf. In allen Fällen steht die Schadenshöhe noch aus. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

Im alternativen Stadtteil Connewitz kam es in der Vergangenheit immer wieder zu Brandstiftungen. Zuletzt hatten Unbekannte Ende Oktober in zwei aufeinanderfolgenden Nächten Mülltonnen und unter anderem Absperrungen einer Baustelle angezündet. Dabei kam es auch zu Auseinandersetzungen mit der Polizei - die Beamten seien mit Feuerwerkskörper, Steinen und Flaschen beworfen worden.

joka/dpa