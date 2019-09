Gold-Abzocke: Mutmaßliche Betrügerfirma PIM meldet Insolvenz an

Leipzig

Nächste Runde im mutmaßlichen Betrugsskandal um die PIM Gold GmbH: Wie das Nachrichtenmagazin „Der Spiegel“ in seiner aktuellen Ausgabe berichtet, haben PIM und die dazugehörige Vertriebsgesellschaft Premium Gold Deutschland beim Amtsgericht Offenbach Insolvenz beantragt (AZ: 8 IN 403/19 und 8 IN 402/19). Wie berichtet, ermittelt die Staatsanwaltschaft Darmstadt gegen Verantwortliche der PIM Gold GmbH wegen des Verdachts des gewerbsmäßigen Betruges. Es habe sich um ein betrügerisches Schneeballsystem gehandelt, so ein Behördensprecher gegenüber der LVZ. Das Verfahren richtet sich gegen fünf Verdächtige. Der mutmaßliche Drahtzieher (48) war bei einer Razzia am 4. September im hessischen Heusenstamm verhaftet worden.

Edelmetall existiert nicht

Etwa 10 000 Anleger sollen nach Medienberichten in den vergangenen zehn Jahren Gold im Wert von rund 150 Millionen Euro gekauft haben. Ihnen hatte die Firma Renditen von drei Prozent und mehr versprochen. Nach Recherchen des „Handelsblattes“ listet eine Vertragsdatenbank von PIM Lieferverpflichtungen von 3,38 Tonnen Feingold auf, von denen ein Großteil allerdings nicht existiere. Allein in Leipzig und Umgebung dürften mehrere Hundert Kunden betroffen sein.

Von F. D.