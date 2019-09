Leipzig

In der Nacht zu Sonntag hat die Polizei einen mutmaßlichen Brandstifter in Leipzig-Grünau festgenommen. Der Tatverdächtige soll am Sonntagmorgen gegen 3 Uhr Unrat und Möbel im Treppenhaus eines Mehrfamilienhauses in der Ringstraße angezündet haben. Wie die Polizei nun mitteilte, wurde der 27-Jährige noch in der Tatnacht festgenommen.

Am Montag erließ der Ermittlungsrichter den Haftbefehl wegen versuchter Brandstiftung. Im Zuge der Ermittlungen wird nun auch geprüft, ob der Verdächtige mit weiteren Bränden in Verbindung gebracht werden kann.

Von ebu