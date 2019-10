Leipzig

Wie die Polizei mitteilte, haben Beamte am Montagabend im Leipziger Osten einen mutmaßlichen Drogendealer aufgegriffen. Der 21-Jährige kam gegen 20 Uhr in der Hermann-Liebmann-Straße in Volkmarsdorf in die Personenkontrolle und händigte ihnen sogleich zwei Cliptütchen mit Cannabis aus.

Außerdem entdeckten die Polizisten eine Feinwaage sowie ein geklautes Handy bei dem Mann. Kurz darauf wurde eine weitere Durchsuchung des 21-Jährigen und seiner Wohnung angeordnet. Der Mann muss sich nun wegen unerlaubtem Handel mit Betäubungsmitteln verantworten.

Von lcl