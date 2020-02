Leipzig

Ein mutmaßlicher Einbrecher ist am Dienstag im Leipziger Osten bei einer Kontrolle von Bereitschaftspolizisten festgenommen worden. Wie es von der Polizei hieß, hatten die Beamten den 35-Jährigen an einer Haltestelle in der Wiebelstraße in Höhe der Wurzner Straße kontrolliert. In einer Reisetasche fanden die Polizisten drei Laptops, die am Wochenende in bei einem Einbruch in Probstheida gestohlen worden waren. Aus dem Haus verschwanden zudem unter anderem Bargeld, eine Kamera, Kleidung sowie die schwarze Sporttasche, die der Mann bei sich trug.

Der 35-Jährige wurde in Gewahrsam genommen. Ein Ermittlungsrichter erließ später Haftbefehl gegen den Tatverdächtigen. In der Folge kam dieser in Untersuchungshaft.

joka