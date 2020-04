Leipzig

Die Leipziger Polizei sucht nach einer Frau, die sechs Tage nach einer Geburt mit ihrem Baby aus dem Klinikum St. Georg verschwunden ist. Eine Gefahr auch für das Neugeborene werde nicht ausgeschlossen, teilten die Beamten am Donnerstag mit. Melissa Böttcher brachte am 1. April in dem Krankenhaus in Eutritzsch ein Kind zur Welt. Am Dienstag verschwand sie spurlos.

„Eine ärztliche Diagnose bestätigte den Verdacht, dass Frau Böttcher mindestens nach der Geburt Betäubungsmittel konsumierte. Dies wurde auch im Kreislauf des Säuglings nachgewiesen“, teilt Polizeisprecherin Katharina Geyer mit.

Melissa Böttcher verschwand mit ihrem neu geborenen Baby aus dem Klinikum St. Georg. Quelle: Polizei Leipzig

Melissa Böttcher ist 1,66 Meter groß und schlank. Sie hat blonde, glatte, mittellange Haare mit grüngefärbten Spitzen. Ihre Bekleidung ist derzeit unbekannt. Ihr Baby mir dem Namen Younes ist kräftig, hat schwarze Haare und eine dunkle, bräunliche Hautfarbe.

Die Polizei sucht Zeugen, die Melissa Böttcher mit ihrem Säugling gesehen haben. Hinweise nimmt die Kripo in der Dimitroffstraße 1 in Leipzig oder telefonisch unter (0341) 96 64 66 66 entgegen.

