Nach Angriff auf Polizeistation in Connewitz: Polizei sucht nach Zeugen

Mehrere Personen haben am Dienstagabend gegen 20 Uhr eine Polizeistation und weitere Gebäude im Leipziger Stadtteil Connewitz mit Steinen beworfen. Nach Angaben der Polizei seien zur Zeit des Angriffs mehrere Beamte in der betroffenen Dienststelle in der Wiedebachpassage gewesen. Diese seien jedoch unverletzt geblieben, sagte ein Polizeisprecher. Die unbekannten Täter flüchteten zu Fuß vom Tatort.

Während der anschließenden Polizeifahndung wurde ein 40-jähriger aufgegriffen, der eine Flasche gegen ein Dienstfahrzeug der Bereitschaftspolizei geworfen haben soll. Der Mann widersetzte sich der Festnahme. Gegen ihn wird wegen Sachbeschädigung und Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte ermittelt. Ob er auch an dem vorherigen Angriff auf den Polizeiposten beteiligt war, wird derzeit ermittelt.

Am Dienstagabend griffen Unbekannte die Polizeidienststelle in der Wiedebachpassage in Leipzig-Connewitz an und bewarfen das Gebäude mit Steinen und anderen Gegenständen. Der Sachschaden konnte noch nicht beziffert werden. Die „Soko Linx" hat die Ermittlungen aufgenommen.

„Soko Linx“ übernimmt Ermittlungen

Die „Soko Linx“ des Landeskriminalamts (LKA) Sachsen hat inzwischen die Ermittlungen übernommen. „Eine politische Motivation kann nicht ausgeschlossen werden“, begründet LKA-Sprecher Tom Bernhard diesen Schritt Es werde wegen des Verdachts des Landfriedensbruchs, der Sachbeschädigung und des Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte ermittelt. Auch ein auf der Plattform Indymedia veröffentlichtes Selbstbezichtigungsschreiben zu den Angriffen fließt in die Ermittlungen mit ein.

Zeugenaufruf der Polizei

Die Polizei bittet um Mithilfe aus der Bevölkerung: Gesucht werden Zeuginnen und Zeigen, die am 2. März 2021 um 20:11 Uhr am Tatort in Leipzig Connewitz im Bereich Biedermannstraße, Basedowstraße und Bornaische Straße und im weiteren Bereich um den Tatort verdächtige Personen und Fahrzeuge gesehen haben.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise zum Sachverhalt geben können, werden gebeten, sich bei der Kriminalpolizei, Dimitroffstraße 1 in 04107 Leipzig, Tel. 0341 966 4 6666 oder jeder anderen Polizeidienststelle zu melden.

