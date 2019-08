Leipzig

Nach einer Bombendrohung gegen die Leipziger Agentur für Arbeit muss sich ein 54 Jahre alter Mann wegen des Delikts der Störung des öffentlichen Friedens vor dem Amtsgericht verantworten. Der Mann soll laut Staatsanwaltschaft am 17. Januar 2017 in der Behörde angerufen und eine Explosion für 16.30 Uhr angekündigt haben. Die Gebäude mussten daraufhin evakuiert werden. Beamte der Polizei suchten nach einem Sprengkörper – sie fanden jedoch nichts.

Suche in Wohnung erfolglos

Der Prozess gegen den Angeklagten platzte am Donnerstag zum wiederholten Mal. Bei der Erstauflage war der Leipziger der Verhandlung unentschuldigt fern geblieben, sodass Amtsrichterin Elke Kniehase eine Vorführung des Mannes durch die Polizei anordnete. Beamte trafen ihn am Donnerstag jedoch nicht in seiner Wohnung an. Die Richterin erließ daraufhin einen sogenannten Sitzungshaftbefehl gegen den 54-Jährigen. Sobald er sich hinter Gittern befindet, wird die Verhandlung dann zum dritten Mal anberaumt. S. K.

Von S. K.