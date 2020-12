Leipzig

Nach den Brandanschlägen der vergangenen Wochen in Leipzig hat nun die Soko LinX des Landeskriminalamtes Sachsen ( LKA) die Ermittlungen übernommen. Ein politischer Hintergrund könne gegenwärtig nicht ausgeschlossen werden, hieß es seitens des LKAs am Freitagnachmittag. Zur Höhe der Schäden machte die Landespolizei keine Angaben.

Polizei sucht Zeugen

Im Falle des jüngsten Brandanschlages sind die Ermittlungsbehörden bei der Aufklärung der Straftat auf die Mithilfe der Bevölkerung angewiesen. Unbekannte Täter hatten in der Nacht vom 3. zum 4. Dezember 2020 einen Renault Kangoo auf bislang ungeklärte Art und Weise in Brand gesetzt. Die lodernden Flammen griffen dann auch noch auf das dahinter und das davor geparkte Fahrzeug über. Auch diese beiden Pkw brannten komplett aus. Ein vierter Wagen wurde stark beschädigt. Außerdem kam es zu Schäden an einer Physiotherapiepraxis, die sich in der Nähe des Brandortes befindet.

Es werden Zeugen gesucht, die in der Nacht vom Donnerstag zum Freitag im Bereich des Tatortes verdächtige Personen oder Fahrzeuge gesehen haben oder andere relevante Aussagen machen können. Die Tatzeit wird auf 23.35 Uhr geschätzt.

Brandserie geht weiter

Die Polizei muss sich darüber hinaus noch mit weiteren Bränden befassen, die sich ebenfalls in der Nacht zum 4. Dezember zutrugen. So gab es auch in der Leipziger Südvorstadt ein Feuer: In der Kohlenstraße/Ecke Lößniger Straße qualmte es in einem Abrisshaus. Doch damit nicht genug: In der Hardenbergstraße wurden am frühen Freitagmorgen gegen 3.20 Uhr fünf weitere Fahrzeuge beschädigt. Ein VW und ein Ford brannten vollständig aus, drei weitere Pkw wurden stark beschädigt.

Fälle von Autobränden nehmen in Leipzig offenbar gerade überhand: Bereits am 26. November gegen 3.15 Uhr hatte ein Mercedes-Benz in der Saarbrückenstraße im Stadtteil Anger-Crottendorf in hellen Flammen gestanden.

Wer Hinweise zu den Taten hat, wird gebeten sich bei der Kriminalpolizei, Dimitroffstraße 1 in 04107 Leipzig, sich telefonisch (0341) 966 4 6666 oder jeder anderen Polizeidienststelle zu melden.

Von Kathleen Retzar