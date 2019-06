Leipzig

Randale im Leipziger Stadtteil Connewitz: Im Anschluss an die friedliche Demonstration unter dem Motto „Fight for your Future“ sind am Samstagabend Einsatzkräfte der Polizei von Vermummten angegriffen worden. Der Übergriff sei gegen 23.30 Uhr am Herderplatz erfolgt, teilten die Beamten mit. Eine unbekannte, größere und vermummte Gruppe habe Polizeiautos mit Steinen beworfen. Die Randalierer hätten Sturmhauben getragen. „Hierbei wurden zwei Polizeiautos und ein drittes unbeteiligtes Fahrzeug beschädigt“, erklärte Polizeisprecherin Katharina Geyer.

Zur Galerie Beamte sichern am Morgen nach den Übergriffen Spuren in Connewitz.

Nebeltopf platziert

Die Einsatzkräfte hätten den Tatort anschließend weiträumig abgesperrt. Die Angreifer ließen trotzdem nicht locker und hätten mehrfach weiter versucht, die Polizei mit Flaschen zu bewerfen und einen Nebeltopf an der Wolfgang-Heinze-Straße anzuzünden.

Vermummte griffen schließen um 3 Uhr die Beamten abermals an. Sie warfen den Angaben zufolge im Bereich Hammerstraße/Biedermannstraße mit Steinen auf die Polizisten.

Eine Festnahme

Zwei Tatverdächtige wurden von den Ordnungshütern gestellt. Einen von ihnen nahmen die Polizisten vorläufig fest. Ermittelt wird nun wegen des Verdachts auf Landfriedensbruchs, mehrerer versuchter gefährlicher Körperverletzungen, versuchter Körperverletzung und Beleidigung. Zudem wurde das Hantieren mit dem Nebeltopf als Ordnungswidrigkeit eingestuft.

Durch die Angriffe sei kein Polizist verletzt worden. Die Höhe des entstandenen Schadens ist noch unklar, die Ermittlungen dauerten auch am Sonntag noch an.

Die Ermittler bitten Zeugen, sich bei der Kriminalpolizei, Dimitroffstraße 1 in 04107 Leipzig, Telefon (0341) 966 4 6666, zu melden.

Von Matthias Roth