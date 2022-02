Nach Kritik an Frühstück: Krebskranke Ehefrau mit 14 Messerstichen getötet

Leipzig

Er kannte sie seit Kindheitstagen und war 35 Jahre lang mit ihr verheiratet: Ein 65-jähriger Mann aus Störmthal bei Leipzig soll seine Ehefrau (60) unversehens und heimtückisch ermordet haben. „Aus Wut und Verärgerung darüber, dass sie ihn wegen eines nicht schmackhaften Frühstücks kritisiert hatte“, sagte Staatsanwältin Jenny Mosbacher zum Prozessauftakt am Freitag im Landgericht. Womöglich hat der Fall aber auch noch eine andere, weitaus tragischere Komponente.

Der Fall ereignete sich am 3. September vorigen Jahres gegen 9 Uhr im Wohnzimmer der Eheleute. Laut Anklage griff Klaus-Peter S. seine Gattin Gertrud mit einem Küchenmesser mit 16 Zentimeter langer Klinge an. Von insgesamt 14 wuchtigen Messerstichen innerhalb kurzer Zeit in die linke Brust und den Oberkörper ist die Rede. Weil die Frau im Bett lag, habe sie den Attacken nichts entgegensetzen können, schilderte die Staatsanwältin. „Sie war ihm hilflos ausgeliefert.“

„Mit absolutem Vernichtungswillen“

Gertrud S. erlitt unter anderem einen Durchstich des Herzens und Verletzungen an der Lunge. Nur wenige Minuten nach dem Messerangriff verstarb sie. Klaus-Peter S. ist angeklagt wegen Mordes. „Er handelte mit absolutem Vernichtungswillen“, sagte Mosbacher, „spielte sich auf zum Herrn über Leben und Tod.“

Der Angeklagte schwieg am ersten Verhandlungstag zu den Tatvorwürfen. Allerdings hatte er sich dem Vernehmen nach bereits während des Ermittlungsverfahrens zu den ihm vorgeworfenen Verbrechen geäußert. Eine Erklärung von ihm beziehungsweise seiner Verteidigerin Dorothea Stöckchen wird zum nächsten Prozesstag am 3. März erwartet. An diesem Tag wird auch der psychiatrische Sachverständige anwesend sein, der zum Zustand des Angeklagten ein Gutachten erstellt hat.

Frau war offenbar krebskrank

Gut möglich, dass Klaus-Peter S. mit der besonderen häuslichen Situation massiv überfordert gewesen ist: Wie die LVZ erfuhr, soll seine Frau im August 2021 die erschütternde Diagnose erhalten haben, dass sie unheilbar an Krebs erkrankt ist. Etwa zwei Wochen vor der Bluttat war sie demnach ohne Aussicht auf eine Genesung aus dem Krankenhaus entlassen worden. Seither lag Gertrud S. im Wohnzimmer der Familie in einem Pflegebett, wo sie von ihrem Mann versorgt worden war. Aus der Ehe gingen drei Kinder hervor, die zum Tatzeitpunkt aber nicht anwesend waren. Der Angeklagte selbst soll es auch gewesen sein, der nach der Tat die Polizei gerufen hat.

Die 16. Strafkammer hat für den Mordprozess noch insgesamt sieben Prozesstage bis Mitte April vorgesehen.

Von Frank Döring