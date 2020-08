Nach Leichenfund: Polizei pumpt Inselteich im Leipziger Clara-Zetkin-Park ab

Leipzig

Suchen die Ermittler hier nach der Tatwaffe? Nach dem gewaltsamen Tod eines 68-jährigen Mannes, dessen Leiche in der vergangenen Woche im Inselteich des Leipziger Clara-Zetkin-Parks entdeckt wurde, hat die Polizei am Mittwochmorgen begonnen, das Gewässer komplett abzupumpen. „Diese Ermittlungsmaßnahme steht im Zusammenhang mit dem Tötungsdelikt am Inselteich“, bestätigte Staatsanwältin Vanessa Fink auf LVZ-Anfrage.

Details zu dem Einsatz mochte die Behördensprecherin allerdings nicht preisgeben. „Es geht darum, Beweismittel zu finden“, sagte sie. „Was genau, kann ich im Hinblick auf die laufenden Ermittlungen nicht näher konkretisieren.“ Offenbar sind die Ermittler aber ziemlich sicher, dass in dem Gewässer etwas sein muss, was bei der Aufklärung des Falles helfen könnte.

Anzeige

Absperrung über mehrere Stunden

Schon nachdem der im Wasser treibende Leichnam am vorigen Donnerstag geborgen worden war, hatte die Polizei mit Tauchern und einem Schlauchboot den zwischen Sachsenbrücke und Glashaus gelegenen Teich akribisch abgesucht. Auch Spürhunde kamen zum Einsatz. Bislang führte dies wohl nicht zu einem Durchbruch bei den Ermittlungen, sodass nun der Sache mittels Pumpe auf den Grund gegangen wird.

Weitere LVZ+ Artikel

Das Areal soll am Mittwoch mehrere Stunden abgesperrt bleiben, kündigten Polizei und Staatsanwaltschaft an. Allein das Abpumpen des Teichs werde bis in die Mittagsstunden andauern, hieß es. Nach Beendigung des Polizeieinsatzes am Nachmittag soll das Wasser wieder zugeleitet werden.

Ermittler hoffen auf Zeugen

Einen konkreten Tatverdacht haben die Ermittler weiterhin nicht. „Wir ermitteln gegen Unbekannt, es ist bisher niemand festgenommen worden", sagte Fink. Ohnedies war der Fall von Beginn an voller ungeklärter Fragen. So konnte die Identität des Toten erst nach fünf Tagen zweifelsfrei festgestellt werden, nachdem die Polizei am Sonnabend ein Foto des Toten veröffentlicht hatte. Als sich daraufhin Verwandte des Opfers meldeten, brachte ein DNA-Abgleich endgültige Gewissheit. Auf welche Weise der Mann umgebracht wurde, ließen die Behörden bisher offen.

Zur Galerie Ermittler suchen im Inselteich des Leipziger Clara-Zetkin-Parks nach Beweismitteln, um ein Tötungsverbrechen aufzuklären. Deshalb wird das Gewässer am Mittwoch abgepumpt.

Gesucht werden bei den Ermittlungen wegen Totschlags nach wie vor Zeugen, die den 68-Jährigen am Mittwoch, dem 5. August, oder zuvor gesehen haben oder am 5. oder 6. August im Bereich des Inselteichs etwas beobachteten, das mit dem Tod des Mannes in Verbindung stehen könnte. Hinweise nimmt die Polizei unter 0341 96646666 entgegen.

Von Frank Döring