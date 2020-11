Nach Messerangriffen in Leipzig: Angeklagter akzeptiert Urteil

Leipzig

Nach zwei Messerangriffen und weiteren Straftaten in Leipzig ist ein 46 Jahre alter Angeklagter zu zwei Jahren und sieben Monaten Haft verurteilt worden. Das Landgericht sprach ihn des besonders schweren räuberischen Diebstahls, der fahrlässigen und versuchten gefährlichen Körperverletzung schuldig. Thaer H. nahm das Urteil an; es ist bereits rechtskräftig.

Teilgeständnis vor Gericht

Wie berichtet, war der Mann am 12. Juni 2020 mit einem Messer auf einen Security-Mitarbeiter losgegangen, nachdem dieser ihn beim Diebstahl in einem Supermarkt in der Georg-Schumann-Straße erwischt hatte. Der Sicherheitsmann konnte dem Täter aber rasch die Waffe aus der Hand kicken. Zudem hatte der Libanese in der Gemeinschaftsunterkunft für Flüchtlinge in der Ludwig-Hupfeld-Straße einen Mitbewohner am 26. Mai ebenfalls mit einem Messer attackiert und einen Dritten, der dazwischenging, verletzt. Thaer H. legte vor Gericht ein Teilgeständnis ab. Am Amtsgericht ist noch eine weitere Anklage um einen Messervorfall in der Straßenbahn anhängig.

Von Sabine Kreuz