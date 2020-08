Nach Mord an Frau im Leipziger Auwald: Anklage gegen Ex-Partner

Leipzig

Nach dem gewaltsamen Tod einer Frau im Leipziger Auwald hat die Staatsanwaltschaft Mord-Anklage gegen den Ex-Partner der 37-jährigen Leipzigerin erhoben. Edris Z. (31) soll am 8. April dieses Jahres gegen 11.40 Uhr massiv auf den Kopf von Myriam Z. eingeschlagen haben, als sie mit ihrer zwei Monate alten Tochter im Bereich des Parkplatzes Neue Linie an der Richard-Lehmann-Straße spazieren ging. Zwei Tage später starb Myriam Z. im Krankenhaus. Sie hatte schwerste Kopfverletzungen erlitten. Gegen ihren einstigen Partner Edris Z. wurde seither wegen Mordes ermittelt. Das Baby war nicht angegriffen worden. Es blieb unverletzt. Der 31-Jährige ist nicht der Vater des kleinen Mädchens.

Ermittler gehen von geplanter Tat aus

Edris Z. wurde bereits einen Tag nach der Bluttat als Tatverdächtiger festgenommen und sitzt seitdem in Untersuchungshaft. Nach Erkenntnissen der Ermittler handelte es sich um eine geplante Tat. Unbestätigten Informationen zufolge soll sich der 31-Jährige mit einem in seinem Rucksack verstauten Hammer auf den Weg zum Tatort begeben und sich noch eine Maske aufgesetzt haben, um nicht erkannt zu werden. Aus diesem Grund habe er sich unmittelbar nach dem Gewaltverbrechen auch noch die Haare von seiner aktuellen Freundin schneiden lassen. Die Staatsanwaltschaft sprach von einem „Schlaggegenstand“.

8. April 2020: Polizei am Tatort im Leipziger Auwald. Quelle: Sebastian Willnow/dpa

Mordmerkmale: Heimtücke und niedere Beweggründe

Über das Motiv machte die Staatsanwaltschaft keine Angaben. Edris Z. hatte sich während des Ermittlungsverfahrens nicht geäußert. „Aufgrund des mutmaßlichen Tatablaufs und der im Rahmen der Ermittlungen zu Tage getretenen möglichen Hintergründe und Motive für die Tat geht die Staatsanwaltschaft davon aus, dass der Angeschuldigte die Mordmerkmale der Heimtücke und der niederen Beweggründe erfüllt hat“, teilte die Behörde am Donnerstag mit.

Der Afghane Edris Z. war als Sechsjähriger im Jahr 1995 mit seiner Familie als Flüchtling nach Deutschland gekommen, ging später aufs Gymnasium und studierte Philosophie. Danach arbeitete Edris Z., der 2015 die deutsche Staatsbürgerschaft erhielt, als Sozialarbeiter in der Flüchtlingshilfe. Hier soll er auch Myriam Z., deren Vater aus Algerien stammt, zu einem Job verholfen haben.

80 Prozent weibliche Opfer

Jedes Jahr werden in Deutschland weit mehr als 100 Frauen vom eigenen Partner oder Ex-Partner getötet. An jedem Tag, so weist es die Statistik des Bundeskriminalamtes ( BKA) für 2017 aus, hat ein Mann in Deutschland versucht, seine Partnerin beziehungsweise Ex-Partnerin zu töten. 147 Frauen kamen in jenem Jahr ums Leben. 2018 starben 122 Frauen durch die Hand des Partners oder Ex-Partners. In den rund 140 000 angezeigten Fällen von Partnerschaftsgewalt waren 80 Prozent der Opfer weiblich.

Im Gedenken an Myriam Z. waren zum Tatort Blumen und Kerzen gebracht worden. Auf Plakaten war zu lesen: „Keine soll mehr sterben, weil ein Mann es so will“. Wenn Frauen wegen ihres Geschlechts ermordet werden, wird von Femiziden gesprochen.

Von Sabine Kreuz