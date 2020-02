Leipzig

Die Staatsanwaltschaft Leipzig hat gegen einen 53 Jahre alten Pakistani Anklage wegen der Einschleusung von Ausländern und der Beihilfe zum Erschleichen von Aufenthaltskarten erhoben. Ihm werde vorgeworfen, in den Jahren 2017 und 2018 insgesamt 15 Männern aus Indien und Pakistan die scheinbar legale Einreise nach Deutschland beziehungsweise einen scheinbar legalen Aufenthalt in der Bundesrepublik ermöglicht zu haben, wie die Staatsanwaltschaft am Dienstag mitteilte. Dafür soll der Angeklagte von den Betroffenen jeweils bis zu 15.000 Euro bekommen haben.

Wie die Staatsanwaltschaft weiter ausführte, sollen in elf Fällen Scheinehen zwischen den Männern und aus dem EU-Land Rumänien stammenden Frauen geschlossen worden sein. In den anderen vier Fällen habe er gefälschte Eheurkunden ausgestellt. Zudem seien fingierte Miet- und Arbeitsverträge vorgelegt worden, um bei den Behörden EU-Aufenthaltskarten zu bekommen. In acht Fällen hatte die Masche Erfolg. „Ein zunächst im Raum stehendes bandenmäßiges Vorgehen konnte dem Angeschuldigten, der zwar verschiedentliche Helfer gehabt haben soll, letztlich nicht nachgewiesen werden“, so die Staatsanwaltschaft.

550 Polizisten bei Razzia im Einsatz

Die Anklageerhebung stehe im Zusammenhang mit einer Razzia, die am 10. Juli 2019 in vier Bundesländern durchgeführt wurde. 550 Polizisten waren im Einsatz, 39 Objekte wurden durchsucht, es gab 28 vorläufige Festnahmen. Schwerpunkt des Einsatzes war Leipzig. Im Visier standen auch Objekte in Wurzen, Rackwitz und Taucha. Im Zuge der Ermittlungen seien mehr als 50 Mobiltelefone, zehn Tablets und Laptops sowie acht Speicherkarten ausgewertet worden, heißt es von der Staatsanwaltschaft.

Der 53-Jährige wurde mit der Anklageerhebung „aufgrund der mehrmonatigen Verbüßung der Untersuchungshaft und aufgrund seiner verfestigten Lebensumstände, insbesondere seiner starken familiären Bindung“ aus der U-Haft entlassen, so die Staatsanwaltschaft weiter. Er ist zudem nicht vorbestraft.

Staatsanwaltschaft rechnet mit bis zu vier Jahren Haft

Das Amtsgericht Leipzig muss nun über die Zulassung der Anklage und die Eröffnung des Hauptverfahrens entscheiden. Die Staatsanwaltschaft geht derzeit davon aus, dass der Beschuldigte eine Freiheitsstrafe von zwei bis vier Jahren zu erwarten habe.

Einem weiteren, zunächst als Hauptbeschuldigten angesehenen Mann konnte eine wesentliche Tatbeteiligung nicht nachgewiesen werden. Das Verfahren gegen ihn wurde inzwischen eingestellt. Ermittlungsverfahren wurden auch gegen 60 weitere Beschuldigte erhoben. Mehr als zehn Verfahren laufen aktuell noch, etwa 15 mussten „aufgrund unbekannten Aufenthalts der Beschuldigten“ vorläufig eingestellt werden. Mehr als zehn weitere Verfahren konnten durch ein Urteil beendet werden. In anderen dauern die Ermittlungen noch an.

Von CN/dpa