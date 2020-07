Nach SEK-Einsatz in Delitzsch: Mutmaßlicher Gewalttäter weiter auf der Flucht

Delitzsch

Der 25-jährige mutmaßliche Gewaltverbrecher, der am Donnerstag in Delitzsch einem Spezialeinsatzkommando der Polizei davongelaufen war, befand sich am Freitag weiter auf der Flucht. „Wir verfolgen jede Spur“, erklärte eine Sprecherin der Polizeidirektion Leipzig. Es gebe derzeit keine Hinweise auf den Aufenthaltsort des Mannes und gesucht werde inzwischen „überall“. Weitere Einzelheiten wollte sie aus ermittlungstaktischen Gründen nicht mitteilen.

Quelle: Polizeifoto

Die Suche nach dem 25-Jährigen war am Donnerstagnachmittag abgebrochen worden. Zuvor waren neben zahlreichen Polizisten auch Fährtenhunde und ein Hubschrauber eingesetzt worden. Die Polizei startete zudem eine öffentliche Fahndung. Darin baten die Ermittler um Mithilfe und warnten davor, dass der Mann möglicherweise bewaffnet und gewaltbereit ist.

Über Balkon geflüchtet

Am Donnerstagmorgen, gegen 6 Uhr, waren Polizeibeamte aus Leipzig gemeinsam mit Kräften des Spezialeinsatzkommandos (SEK) in eine Wohnung in der Rudolf-Breitscheid-Straße in Delitzsch eingedrungen. Der 25-jährige Tunesier, der wegen versuchten Totschlags gesucht wird, konnte jedoch über den Balkon in der vierten Etage fliehen.

Der Mann soll im April in der Leipziger Eisenbahnstraße mehrere Schüsse abgefeuert haben. Dabei war ein 47-Jähriger schwer am Hals verletzt worden. Laut Polizei gilt der Mann jedoch als Zufallsopfer. Die Eisenbahnstraße gilt als Kriminalitätsschwerpunkt in Leipzig – 2018 wurde in dem Gebiet eine Waffenverbotszone eingerichtet. Messer, Reizgas und Schreckschusspistolen dürfen in dem Areal nicht getragen werden und die Polizei darf verdachtsunabhängig kontrollieren.

Beschrieben wird der Tatverdächtige folgendermaßen: Etwa 1,80 Meter groß, nordafrikanischer Phänotyp, athletisch-schlanke Gestalt, kurze schwarze Haare. Er spricht arabisch. Bei seiner Flucht hatte der Mann laut Polizei keine Schuhe an und trug knielange rote Shorts mit weißen Seitenstreifen und ein dunkles Oberteil mit langen Ärmeln.

Quelle: Wolfgang Sens

Zeugen werden gebeten, sich bei der Kripo (Dimitroffstraße 1 in 04107 Leipzig, Telefon 0341/966 4 6666) zu melden.

