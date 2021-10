Ein 33-jähriger Mann soll hinter der Serie von Explosionen im Stadtgebiet von Leipzig stecken. In fünf Fällen besteht demnach dringender Tatverdacht.

Nach Serie von Explosionen in Leipzig: Haftbefehl gegen 33-Jährigen

Verpuffung in Alexanderstraße

Verpuffung in Alexanderstraße - Nach Serie von Explosionen in Leipzig: Haftbefehl gegen 33-Jährigen

Verpuffung in Alexanderstraße - Nach Serie von Explosionen in Leipzig: Haftbefehl gegen 33-Jährigen