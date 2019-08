Leipzig

Einen Tag nach dem Angriff am Leipziger Hauptbahnhof ist gegen einen 25-jährigen Nigerianer Haftbefehl erlassen worden. Der Mann kam in Untersuchungshaft, bestätigte Vanessa Fink, Sprecherin der Staatsanwaltschaft Leipzig, auf Nachfrage von LVZ.de. Zum aktuellen Gesundheitszustand des 23-jährigen Opfers liege keine neue Information vor. Der Eritreer schwebte nach der Tat in Lebensgefahr.

Am Donnerstagmorgen gegen 2.30 Uhr waren zwei Männer in der Nähe des Willy-Brandt-Platzes aneinander geraten. Bei der Auseinandersetzung wurde der 23-Jährige mit einem spitzen Gegenstand verletzt und musste notoperiert werden.

Im Zuge der mittlerweile gesammelten Erkenntnisse sucht die Polizei nach weiteren Zeugen, um das Tatgeschehen rekonstruieren zu können. Die Hinweisgeber werden gebeten, sich bei der Kriminalpolizei in der Dimitroffstraße 1 oder telefonisch unter (0341) 96 64 66 66 zu melden.

Von fbu