Nach Todesfall in Leipzig: Was K.o.-Tropfen so gefährlich macht

Nach dem plötzlichen Tod eines 15-jährigen Mädchens in Leipzig, bei dem K.o.-Tropfen eine Rolle gespielt haben sollen, fragen sich vor allem viele Eltern, wie groß die Gefahren auch für ihre Kinder sind. Was steckt hinter den Substanzen? Wie stark sind sie in Leipzig verbreitet? Und wie kann man sich schützen? Dabei sind auch in Leipzig die bevorzugten Orte, an denen die narkotischen Drogen in Getränke gemischt werden, Diskotheken, Clubs, Kneipen und Konzerte. Aber auch an anderen Stellen lauert Gefahr, wenn Gläser oder Flaschen unbeaufsichtigt sind.

Werden Leute mit Vergiftungserscheinungen eingeliefert, landen sie häufig bei Professor André Gries, er leitet die Notaufnahme in der Leipziger Uniklinik. Das Leitsymptom bei K.o.-Tropfen sei laut Gries zunächst die Bewusstlosigkeit. Als tückisch offenbart sich aber auch eine andere Eigenschaft: die berüchtigte Erinnerungslücke nach dem Aufwachen. „Patienten schildern häufig ein Treffen in der Kneipe mit Alkoholkonsum.“ Ein Satz, der dann immer wieder falle: „Und plötzlich war ich weg.“

Fatale Verbindung mit Alkohol

K.o.-Tropfen ließen sich etwa zehnmal im Jahr in Leipzig nachweisen. Gries betont allerdings, dass es eine Dunkelziffer gibt: So sei beispielsweise GHB, Kürzel für Gamma-Hydroxy-Buttersäure und Bezeichnung für einen der Wirkstoffe, nur eine gewisse Zeit nachweisbar, nämlich nur rund zwölf Stunden lang.

Mehr als eine Partydroge

„Die Therapie allein ist simpel“, sagt Gries. Man müsse die Patienten beatmen, bis sie aus der Bewusstlosigkeit wiedererwachen. Ungleich größer ist das generelle Problem hinter den Tropfen: GHB, auch unter dem Namen „Liquid Ecstasy“ bekannt, wird oft als Partydroge bezeichnet. Eine Assoziation, die davon ablenkt, dass die Substanz vor allem dazu genutzt wird, vorwiegend Frauen sexuell zu misshandeln, zu vergewaltigen oder auszurauben – ohne danach der Tat überführt werden zu können.

Geschmack- und farblos: Experten mahnen, Getränke nicht unbeaufsichtigt zu lassen. Quelle: Nicolas Armer/dpa

Laut Landeskriminalamt wurden in den Jahren 2018 und 2019 insgesamt 111 Fälle in Sachsen registriert, bei denen K.o.-Tropfen als Tatmittel registriert wurden. Bei 25 der Straftaten ging es laut Sprecherin Kathlen Zink um sexuelle Übergriffe, der Rest sei bei Raub und Diebstählen eingesetzt worden. Die Polizei geht allerdings davon aus, dass es noch mehr Fälle gab. „Die Dunkelziffer dürfte aber noch viel höher sein, denn die Opfer bemerken ja erst nichts und melden sich deshalb auch nicht bei der Polizei“, so die LKA-Sprecherin.

Schon 2010 hat daher der Koordinierungskreis gegen sexualisierte Gewalt Leipzig (KOK) seine Präventionskampagne „K.O.cktail? Fiese Droge im Glas“ gestartet. Die Wirkung ist von Person zu Person unterschiedlich und von der emotionalen wie auch körperlichen Tagesform abhängig, erläutert das KOK-Team. Durch den Konsum anderer psychoaktiver Substanzen wie Alkohol wird der Effekt unkalkulierbar vervielfacht. Wegen der hohen Gefahr, mit Atemlähmung bewusstlos zusammenzubrechen, „bringt jeder Täter, der GHB verwendet, sein Opfer in Lebensgefahr“, so die Warnung.

Tipps zur Prävention

Die K.o.-Tropfen kann man weder sehen noch riechen, auch den leicht bitteren Geschmack nimmt man kaum wahr. Warnzeichen sind plötzliche Übelkeit und Schwindel, Wahrnehmungsprobleme, eingeschränkte Beweglichkeit und Erinnerungsstörungen. Die Leipziger Präventionskampagne zählt Mittel auf, wie sich Menschen schützen können: So sollten ausschließlich Getränke angenommen werden, deren Weg von der Theke aus verfolgt werden kann – auch das Glas darf nicht unbeobachtet bleiben. Im Verdachtsfall sollten das Personal oder Freunde und Freundinnen angesprochen werden. Wer sich bei einer Disco oder Feier nicht sicher fühle, solle lieber den Ort verlassen, so das KOK.

Leipzigs Suchtbeauftragte Sylke Lein will Frauen ermutigen, sich zu melden, wenn sie Opfer von K.o.-Tropfen werden. Wer Wahrnehmungs- und Erinnerungsstörungen hatte, sollte seinen Urin im Kühlschrank aufbewahren und sich zunächst beim Frauennotruf unter 0341 3919791 oder 3911199 melden. Weitere Mitglieder des Koordinierungskreises gegen sexualisierte Gewalt Leipzig (KOK) sind unter anderem der Verein Frauen für Frauen, die Opferhilfe Sachsen, das Gesundheits- und Jugendamt, die Uniklinik und das St. Georg sowie der Verein Weißer Ring Leipzig.

Von Mark Daniel und Florian Reinke