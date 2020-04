Nach Tötungsversuch in Eisenbahnstraße: Anklage gegen 34-Jährigen erhoben

Leipzig

Die Halsschlagader des Opfers wurde durchtrennt, es schwebte in Lebensgefahr: Knapp vier Monate nach einem blutigen Streit in der Leipziger Eisenbahnstraße hat die Staatsanwaltschaft Anklage gegen einen 34 Jahre alten Mann erhoben. Die Behörde wirft dem gebürtigen Algerier Tika M. versuchten Totschlag und gefährliche Körperverletzung vor. Er wird sich vor dem Landgericht Leipzig verantworten müssen.

17. Dezember 2019: Die Polizei sperrt nach einer Messerstecherei in der Eisenbahnstraße in Leipzig alles ab. Quelle: Tobias Junghannß

„Ich bringe dich heute um“

Nach Erkenntnissen der Ermittler kam es am 16. Dezember kurz vor Mitternacht zunächst in der Hildegardstraße zu einer Auseinandersetzung zwischen Tika M. und dem späteren Geschädigten Walid R., einem Tunesier. Mit den Worten „Ich werde dich heute umbringen“ soll der Angeklagte mit einem Schraubenzieher auf den 39-Jährigen losgegangen sein. Dieser habe sich jedoch mit einer Holzlatte bewaffnet und damit erfolgreich zur Wehr gesetzt.

Notoperation im Krankenhaus

Doch bereits eine halbe Stunde später, am 17. Dezember um 0.10 Uhr, kam es der Anklage zufolge in der Eisenbahnstraße zu einer erneuten Begegnung der beiden Männer. Tika M. soll erst mit einem Holzknüppel auf Walid R. eingeschlagen haben und dann mit einem Messer, das eine 20 Zentimeter lange Klinge hat, auf ihn losgegangen sein. Dabei sei es aufgrund der Durchtrennung der Halsschlagader zu einem erheblichen Blutverlust gekommen, heißt es in der Anklage. Danach sei der Täter geflüchtet, er habe sein Opfer verletzen wollen und in Kauf genommen, es zu töten. In lebensbedrohlichem Zustand wurde der Tunesier in ein Krankenhaus gebracht und notoperiert.

17. Dezember 2019 Quelle: Tobias Junghannß

Prozesstermine stehen noch aus

Nach unbestätigten Informationen war Hintergrund der Auseinandersetzung offenbar ein Fahrrad. Der Angeklagte ging offenbar davon aus, dass ihm sein Zweirad gestohlen worden war – von dem Tunesier.

Der mutmaßliche Messerstecher, der bereits vielfach vorbestraft ist, sitzt seit Mitte Dezember 2019 in Untersuchungshaft. Prozesstermine stehen einem Sprecher des Landgerichts zufolge noch nicht fest.

Von Sabine Kreuz