Nach Unfall-Zunahme: Mehr als 70 Polizisten kontrollieren Radfahrer in Leipzig

Großkontrolle der Polizei bei Leipzigs Radfahrern: Mehr als 70 Beamte waren am Mittwoch ab den Morgenstunden im Stadtgebiet im Einsatz. Im Fokus stand von 6 bis 13 Uhr ein mögliches „Fehlverhalten von Zweiradfahrern und Führern von Elektro-Kleinstfahrzeugen“, wie es die Polizeidirektion formulierte.

An zahlreichen Kontrollstellen, von denen es auch einige in den Landkreisen Leipzig und Nordsachsen gab, wurden überwiegend die Nutzer von Fahrrädern und Motorrädern gestoppt und überprüft. Dabei ging es sowohl um den technischen Zustand der Fahrzeuge wie etwa Bremsen, Beleuchtung und Reifen, als auch um das Verhalten der Besitzer. Allein 721 Fahrräder wurden dabei kontrolliert.

Fünf Tote und 904 Verletzte

Seit insbesondere der Radverkehr zugenommen hat, registriert die Polizei auch eine Zunahme an Unfällen, an denen Radfahrer beteiligt sind. So schnellte beispielsweise zwischen den Jahren 2017 und 2018 die Zahl derartiger Unfälle von 1171 auf 1286 hoch. Im vergangenen Jahr wurden 1221 Radfahrer-Unfälle registriert. Fünf Menschen kamen dabei ums Leben, 125 wurden schwer und 779 leicht verletzt. In 506 Fällen waren es nach Erkenntnissen der Polizei die Radfahrer selbst, die einen Unfall verursachten.

Positives Fazit

Besondere Gefahrenstellen seien Kreuzungen und Einmündungen, so die Behörde. Die häufigsten Ursachen für Unfälle sind den Angaben zufolge das Benutzen der falschen Fahrbahnseite und Gehwege sowie das Ignorieren von roten Ampeln. Aber auch Fahren unter Alkohol- und Drogeneinfluss ist ein Grund für viele Unfälle.

Eine Auffälligkeit bei den Kontrollen am Mittwoch: Fahrradfahrer, die auf dem Arbeitsweg angehalten wurden, hatten die wenigsten technischen Mängel an ihren Rädern. Die Zahl der Verstöße und technisch mangelhaften Räder wuchs nach Informationen der Polizei mit der Nähe zum Stadtzentrum. Zudem seien etwa in der Karl-Liebknecht-Straße besonders viele Rotlichtsünder festgestellt worden. „Alle reagierten freundlich auf die Kontrollen“, berichtete Polizeioberkommissar Alexander Bertram gegenüber der LVZ, „die Leute haben eingesehen, dass solche Maßnahmen notwendig sind.“ Insgesamt ziehe die Polizei ein positives Fazit.

Viele Rotlicht-Verstöße

Immerhin waren die meisten Räder technisch in Ordnung. 123 hatten Mängel wie nicht funktionsfähige Bremsen und fehlende Beleuchtung. „210 Radfahrer wurden wegen ihres Fehlverhaltens im Straßenverkehr angehalten, zumeist wegen Rotlicht-Verstößen“, so Bertram. Von 36 E-Bikes, welche die Polizei unter die Lupe nahm, wiesen drei technische Defizite auf. Ebenso wie zwölf von 102 motorisierten Zweirädern. Zwei Moped- und Motorradfahrer waren ohne Fahrerlaubnis unterwegs, einer hatte Alkohol intus. „Entsprechende Anzeigen wurden gefertigt“, berichtete der Polizeisprecher. Fast keine Rolle spielen in Leipzig offenbar Elektro-Kleinstfahrzeuge. Lediglich ein Exemplar geriet am Mittwoch in die Kontrollen – und war einwandfrei in Schuss.

