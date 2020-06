Nach Unfall in Leipzig: Pfaffendorfer Straße für drei Stunden gesperrt

Leipzig

Die Pfaffendorfer Straße in Leipzig musste am Montag nach einem Unfall für rund drei Stunden gesperrt werden. Ein 22 Jahre alter Mann wollte gegen 7.25 Uhr die Magistrale auf der Humboldstraße überqueren. Auf der Kreuzung stieß er mit dem Wagen einer 50 Jahre alten Frau zusammen, die nach Angaben der Polizei Vorfahrt hatte. Beide Beteiligten blieben unverletzt. An ihren Fahrzeugen entstand den Beamten zufolge aber Totalschaden.

Einschränkungen bis 10.30 Uhr

Wegen der Aufräumarbeiten und der Unfallaufnahme blieb die Pfaffendorfer Straße bis gegen 10.30 Uhr zwischen Tröndlinring und Uferstraße gesperrt. Betroffen waren von der Beeinträchtigungen auch die Straßenbahn der Leipziger Verkehrsbetriebe.

Von mro