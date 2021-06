Nach Vorfall auf A14: Polizei sucht Verkehrsrowdy

Autobahn 14/Kleinpösna

Nach warten war einem unbekannten Autofahrer am Donnerstagmorgen gegen 8.30 Uhr auf der Autobahn 14 nicht zumute, als sich auf Grund eines Verkehrsunfalls an der Anschlussstelle Kleinpösna ein Stau bildete. Während sich der Verkehr aufstaute fuhr der Fahrer, laut Polizeidirektion Leipzig, mit seinem silbergrauen VW auf dem Standstreifen an anderen Verkehrsteilnehmern vorbei und scherte unmittelbar vor einem Sattelzug auf der rechten Fahrbahn wieder ein. Anstatt die Fahrt fortzusetzen, hielt der Unbekannte auf der Fahrbahn an, stieg aus und beleidigte den Fahrer des gerade überholten Sattelzuges. Anschließend fuhr er mit hoher Geschwindigkeit durch die Rettungsgasse davon. Unmittelbar an der Unfallstelle fuhr er dann über den Einfädelungsstreifen weiter in Richtung Dresden.

Die Polizei hat nun die Ermittlungen wegen Gefährdung des Straßenverkehrs und Nötigung aufgenommen und bittet zur Aufklärung des Falls um Mithilfe.

Gesucht werden Zeugen, welche:

– die Fahrweise des silbergrauen VW beobachtet haben

– Angaben zu dem Fahrzeug, insbesondere zu den angebrachten Kennzeichen und dem Fahrer selbst machen können

– gesehen haben, dass jemand beim Befahren des Standstreifens bzw. dem Durchfahren der Rettungsgasse gefährdet wurden

Die Zeugen werden gebeten, sich an die Verkehrspolizeiinspektion Leipzig, Schongauerstraße 13, Tel. (0341) 255 2851 (tagsüber) sonst 255 2910, zu wenden.

Von LVZ/tnh