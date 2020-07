Leipzig

Die Ermittlungen dauern an: Nachdem ein Kontrolleur der Leipziger Verkehrsbetriebe ( LVB) einen fahrscheinlosen Fahrgast am Donnerstagabend am Boden im Würgegriff hielt, hat die Polizei auch die Videoaufzeichnungen aus dem Inneren der Straßenbahn gesichtet, um rekonstruieren zu können, was sich vor dem Vorfall abgespielt hatte. Am Dienstagnachmittag gab die Behörde bekannt: Das Bildmaterial sei unbrauchbar, deshalb würden nun weitere Zeugen des Vorfalls gesucht.

Insbesondere werden Menschen gesucht, die die Auseinandersetzung – ob körperlich oder verbal – am Donnerstag kurz nach 17.30 Uhr zwischen den Beteiligten beobachtet haben. Wer weitere Videoaufnahmen gemacht hat, wird ebenfalls gebeten, sich zu melden. Auch wer an diesem Abend in der betroffenen Straßenbahn der Linie 7 saß und Angaben zu den Fahrausweisprüfungen machen kann, wird gesucht.

Anzeige

Zeugen, die entsprechende Hinweise geben können, sollen sich bitte bei der Kripo in der Dimintroffstraße 1 oder telefonisch unter (0341) 9664 6666 melden.

Von CN