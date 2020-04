Leipzig

Mehr als acht Monate hat es gedauert - nun herrscht Klarheit über die Identität des Mannes, der Anfang August 2019 in der Leipziger Theaterpassage bewusstlos gefunden wurde und wenige Tage später im Krankenhaus verstarb. Wie die Leipziger Polizei am Mittwoch mitteilte, handelte es sich um einen 32 Jahre alten gebürtigen Litauer, der seit unbekannter Zeit in Großbritannien lebt. Die Identifizierung sei über die internationale Vermisstendatenbank zustande gekommen. Dort habe es im März einen DNS-Treffer gegeben, hieß es.

Auch das Aussehen des Mannes sowie die Tätowierung an seinem Handgelenk hätten zur Identifizierung beigetragen. Die Polizei versucht nach eigenen Angaben nun, die Angehörigen des Verstorbenen ausfindig zu machen.

Der 32-Jährige hatte am 2. August vor dem Korch-Hochhaus einen Krampfanfall erlitten und war zusammengebrochen. Er soll noch einige Worte in Englisch gesprochen und schließlich das Bewusstsein verloren haben. Am 6. August verstarb er aufgrund eines Mehrfachorganversagens im Krankenhaus. Die Polizei hatte über mehrere Monate hinweg mit Bildern nach Hinweisen zur Identität des Mannes gesucht. Die Ermittler schließen weiterhin aus, dass der Mann Opfer einer Straftat war, so eine Polizeisprecherin auf Nachfrage.

Von CN