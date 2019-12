Nach der Entschärfung in Leipzig: Aufatmen auch bei ehrenamtlichen Helfern

Leipzig

Dutzende ehrenamtliche Helfer, darunter allein 25 von der Johanniter-Unfall-Hilfe (JUH), unterstützten Feuerwehr und Polizei in der Nacht zum Mittwoch bei den Evakuierungen. Neu für sie: Seit Mitte November ist in Sachsen klargestellt, dass die ehrenamtlichen Helfer im Katastrophenschutz von ihrem Arbeitgeber auch bei Evakuierungseinsätzen nach Bombenfundendafür freigestellt werden müssen, der Lohn fortgezahlt werden muss, der Arbeitgeber im Gegenzug dafür eine Entschädigung von Stadt oder Kreis erhalten kann. In Leipzig selber habe das bislang immer vorbildlich funktioniert, in anderen Gegenden habe es aber Streitigkeiten gegeben, so JUH-Sprecher Sebastian Späthe.

Seite an Seite, aber ungleich behandelt

Umso größer ist jetzt die Freude über die Klarstellung. „Dafür haben wir lange gekämpft“, freut sich Dietmar Link aus dem Landesvorstand der Johanniter-Unfall-Hilfe. „Unsere ehrenamtlichen Helfer machen eine großartige Arbeit für die Gesellschaft und investieren zudem sehr viel Freizeit. So ist es nur fair, dass sie die gleichen Ansprüche haben, wie die Freiwilligen bei den Feuerwehren.“ Oft genug seien sie Seite an Seite im Einsatz. „Dass sie mitunter vollkommen unterschiedlich behandelt wurden, konnten wir schon lange nicht mehr erklären“, so Link.

Von -tv