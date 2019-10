Nachts Feuer gelegt: Landgericht verurteilt Brandstifterin zu 13 Jahren Haft

Leipzig

„Die Angeklagte hat mit dem Leben von 21 Menschen gespielt und diese in die Nähe des Todes gebracht“, sagte der Vorsitzende Richter Hans Jagenlauf. Nach dem verheerenden Wohnhausbrand vom 26. November vorigen Jahres in Leipzig-Volkmarsdorf verurteilte das Landgericht die damalige Mieterin Claudia S. am Montag zu 13 Jahren Freiheitsentzug.

Claudia S. mit Verteidiger Christian Friedrich im Landgericht Leipzig. Quelle: André Kempner

Die 1. Strafkammer war davon überzeugt, dass die 31-jährige Frau nachts in der Eisenbahnstraße 115 gezündelt und sich dann das Feuer rasend schnell ausgebreitet hat. Die Richter sprachen die Prospektverteilerin der besonders schweren Brandstiftung, des versuchten Mordes in 21 Fällen und der gefährlichen Körperverletzung in zwölf Fällen schuldig. Während der Urteilsverkündung vergrub die Frau das Gesicht in ihren Händen.

Staatsanwalt fordert geringere Strafe

Das Feuer brach in jener Nacht gegen 1.30 Uhr aus. Die Flammen griffen von einem im Flur entzündeten Papierstapel auf das Treppenhaus und sogar auf Wohnungen der ersten und zweiten Etage über. Dramatische Szenen spielten sich ab. 21 Bewohner waren betroffen – zwei Mieter brachten sich mit einem Sprung in ein Luftpolster der Feuerwehr in Sicherheit. Richter Jagenlauf sprach von „stuntmanartigen Fluchtversuchen“ der Bewohner. Einige flohen über das Dach in ein Nachbarhaus oder wurden per Drehleiter gerettet. Zwölf Personen erlitten Rauchgasvergiftungen. Der Schaden war mit 1,13 Millionen Euro immens. Nur durch den „glücklichen Zufall, dass ein Mieter nachts auf die Toilette musste“, sei der Brand bemerkt und die Feuerwehr alarmiert worden, so Jagenlauf.

Die 1. Strafkammer verhängte ein höheres Strafmaß als von der Staatsanwaltschaft beantragt. Die Behörde hatte auf elf Jahre Freiheitsentzug plädiert. Wie auch Staatsanwalt Moritz Diekmann sahen die Richter zwei Mordmerkmale als verwirklicht an. Claudia S. habe „heimtückisch und mit gemeingefährlichen Mitteln“ versucht, Menschen zu töten.

Geständnis kurz vor Prozessende

Wie berichtet, hatte die Angeklagte zum Prozessauftakt am 22. August zunächst alle Tatvorwürfe bestritten. Erst kurz vor dem Abschluss des Verfahrens gab sie die Brandstiftung vom 26. November zu. „Es tut mir leid“, sagte sie am Montag.

Das Gericht ging von einem „gewissen Motivbündel“ der Angeklagten aus: Aus Frust und Wut auf ihre ebenfalls in dem Haus lebende Tante, von der sie sich betrogen fühlte, habe sie dort weggewollt. „Sie hat den Brand gelegt, um eine neue Wohnung vom Sozialamt zu bekommen“, sagte Jagenlauf weiter.

Dem Gutachten eines Psychiaters zufolge bestand das Leben der Angeklagten zur Tatzeit „nur aus Baustellen“. Erwähnt wurden ihre immer höheren Schulden, eine überhastete Eheschließung und eine Fehlgeburt. Trotz gewisser Persönlichkeitsbesonderheiten wurde sie von dem Sachverständigen aber als voll schuldfähig eingeschätzt.

Verteidiger spricht von Kurzschlussreaktion

Verteidiger Christian Friedrich sprach von einer „Kurzschlussreaktion“ seiner Mandantin. Nach seiner Ansicht sind ihre Straftaten vom 26. November rechtlich als schwere Brandstiftung und gefährliche Körperverletzung zu werten, nicht aber als versuchter Mord. „Meine Mandantin hat den Tod von Menschen nicht billigend in Kauf genommen“, betonte der Anwalt. Einen eigenen Antrag bezüglich des Strafmaßes stellte er nicht. Er will in Revision gehen.

Freispruch in einem weiteren Fall

Ursprünglich hatte die Staatsanwaltschaft der 31-jährigen Frau noch eine weitere schwere Brandstiftung und versuchten Mord in 18 Fällenzur Last gelegt. „Wir vermuten sehr stark, dass die Angeklagte auch für den Brand vom 23. Dezember 2017 in demselben Wohnhaus in der Eisenbahnstraße 115 verantwortlich ist“, meinte das Gericht. Es fehle aber an Beweisen. Diesen Vorwurf hatte Claudia S. bis zuletzt bestritten.

Auch die Staatsanwaltschaft war in diesem Punkt von der Anklage abgerückt. „Die Begehungsweise ist zwar ähnlich“, sagte Staatsanwalt Diekmann, „den Indizien konnten aber keine Beweise hinzugefügt werden. Es gibt keine Spuren, keine Zeugen.“ Auch dieser Brand hatte sich rasant von der Holzkellertür aus, an der Gegenstände wie etwa ein Kinderwagen Feuer fingen, ausgebreitet. 18 Menschen standen Weihnachten 2017 ohne ihr Zuhause da – das Gebäude war unbewohnbar. Zwölf Mieter – darunter auch ein vier Monate altes Mädchen – sowie ein Feuerwehrmann hatten Rauchgasvergiftungen erlitten.

Claudia S. sitzt bereits seit 5. Oktober in Untersuchungshaft.

Von Sabine Kreuz