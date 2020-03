Leipzig

Dass Alkohol die Hemmschwelle senkt, ist gemeinhin bekannt. Bei einem 24-Jährigen hat das Rauschmittel aber wohl dafür gesorgt, dass er so gar keine Scham mehr hatte. Wie die Bundespolizei mitteilte, entblößte der Mann am Leipziger Hauptbahnhof gegen 3 Uhr am Sonntag mehrfach sein blankes Hinterteil in der Öffentlichkeit. Beamte griffen den 24-Jährigen auf und führten einen Atemalkoholtest durch. Ergebnis: 2,8 Promille. Nun droht dem mutmaßlichen Exhibitionisten ein Verfahren wegen Belästigung der Allgemeinheit – und ein Bußgeld von bis zu 1000 Euro.

Von CN