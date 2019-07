Leipzig

Ein Großbrand auf einem Feld in Hartmannsdorf-Knautnaundorf hat die Leipziger Feuerwehr in der Nacht zu Montag fast zehn Stunden lang in Atem gehalten. Gegen 23.30 Uhr am Sonntagabend ging im Bereich Rippachtalstraße/ Zeitzer Straße in der Ortslage Rehbach ein großer Berg Strohballen aus noch unbekannter Ursache in Flammen auf. Wie die Feuerwehr mitteilte, brannte es auf einer Fläche von rund 20 mal 50 Metern. Der Feuerschein war weithin zu sehen.

Die Feuerwehr rückte mit elf Fahrzeugen und rund 35 Einsatzkräften in den Südwesten aus, um die Flammen zu bekämpfen. „Es ging vor allem darum, den extremen Funkenflug einzudämmen“, berichtete Frank Tuchtefeld aus der Feuerwehr- und Rettungsleitstelle am Morgen. „Löschen kann man einen solchen Brand nicht. Die Strohballen sind kontrolliert abgebrannt.“

Der betroffene Landwirt wurde noch in der Nacht alarmiert. Er habe mit einem Traktor Schneisen ins Feld geschlagen, um ein Ausbreiten des Feuers zu verhindern. Die Löscharbeiten dauerten bis kurz nach 9 Uhr. Vor Ort waren neben der Berufsfeuerwehr auch Kameraden der Freiwilligen Feuerwehren aus Knautnaundorf, Hartmannsdorf, Böhlitz-Ehrenberg, Miltitz und Rehbach im Einsatz.

Von nöß