Leipzig

Mitten in der Nacht gab es einen lauten Knall: Unbekannte haben am frühen Montagmorgen versucht einen Fahrkartenautomaten am S-Bahn-Haltepunkt Leipzig-Leutzsch zu sprengen. Mit Pyrotechnik zerstörten die Täter das Gerät von innen, wie eine Polizeisprecherin auf Nachfrage von LVZ.de sagte. Ein Zeuge habe gegen 2.30 Uhr ein lautes Geräusch vernommen.

An die Geldkassette gelangten die Unbekannten nach ersten Erkenntnissen nicht. Ob etwas entwendet wurde, sei noch unklar. Der entstandene Sachschaden beträgt laut Polizei etwa 27.000 Euro.

Von jhz