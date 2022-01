Leipzig

Ein Spätverkauf am Peterssteinweg war am Neujahrsmorgen Ziel von Einbrechern. Ein Zeuge alarmierte die Polizei. Als die Streife am Tatort eintraf, verließ gerade ein mutmaßlicher Täter den Laden. Nach einer Verfolgung konnte der 25-Jährige gestellt und festgenommen werden. Ein Komplize konnte flüchten. Ermittelt wird nun wegen Diebstahls in einem besonders schweren Fall. Die Höhe des Schadens ist nicht bekannt.

Von RND