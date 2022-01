Leipzig

Am Neujahrsabend um kurz nach 19.00 Uhr haben in Leipzig Mölkau mehrere Kinderwägen gebrannt. Polizei und Feuerwehr stellten nach ihrem Eintreffen fest, dass ein unbekannter Täter die Wägen in einem Hausdurchgang in Brand gesetzt hat. Das Feuer hatte nicht auf das Gebäude übergegriffen, verletzt wurde niemand. Die Polizei ermittelt jetzt wegen Sachbeschädigung durch Feuer.

Von RND