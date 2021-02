Leipzig

Am Donnerstag ist es zu einer Auseinandersetzung zwischen einem 20-Jährigen und einem Polizisten gekommen, bei welcher der Beamte verletzt wurde. Wie die Polizei am Freitag mitteilte, hatten Beamte des Polizeireviers Südwest am Nachmittag eine Verkehrskontrolle in der Pansastraße durchgeführt. Der 20-Jährige stand etwa 50 Meter entfernt, fing an zu schreien und beleidigte die Beamten.

Als die Verkehrskontrolle beendet war, gingen die Polizisten auf den Mann zu, der ihnen laut Mitteilung der Behörde aggressiv entgegentrat und auf einen der Beamten einschlug. Demnach überwältigten die Polizisten den 20-Jährigen, der sich erheblich wehrte, und legten ihm Handschellen an. Im weiteren Verlauf beruhigte sich der Mann wieder und wurde nach Beendigung der polizeilichen Maßnahmen entlassen.

Er muss sich nun wegen Beleidigung, Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte und Körperverletzung verantworten. Einer der Polizisten wurde leicht verletzt, blieb aber dienstfähig.

Von almu