Kripo noch am Tatort - „Niedrige Beweggründe“: Mord an 43-Jähriger sorgt für Entsetzen in Leipzig-Lindenau

Nach dem Mord an einer 43-jährigen Frau in ihrer Wohnung in Leipzig-Lindenau ist das Entsetzen der Nachbarn groß. Die Staatsanwaltschaft geht nach LVZ-Informationen inzwischen vom Mordmerkmal der niedrigen Beweggründe aus.