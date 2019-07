Leipzig

Wer hat Klaus Treibmann gesehen? Die Leipziger Polizei bittet die Öffentlichkeit um Hilfe bei der Suche nach dem 78-Jährigen. Wie die Beamten am Dienstag mitteilten, hatte ein Freund des Leipzigers zuletzt am 3. Juni telefonisch Kontakt zu ihm aufgenommen.

Zu diesem Zeitpunkt habe es keinerlei Hinweise auf ein plötzliches Verschwinden des Mannes gegeben. Zwei Tage später sei er nicht mehr erreichbar gewesen, so die Polizei. In seiner Wohnung, in der sich auch seine persönlichen Gegenstände befanden, konnte er nicht mehr angetroffen werden.

Treibmann ging es in den vergangenen Wochen aufgrund einer schweren Erkrankung immer schlechter, längere Strecken könne er nur schwer zu Fuß zurücklegen, teilte die Polizei mit. Er ist 1,82 Meter groß, hat ein scheinbares Alter von 70 bis 75 Jahren, eine schlanke Statur und grau-schwarze, kurze, glatte Haare. Überdies habe er aufgrund seiner Erkrankung eine gekrümmte Körperhaltung. Er lebt im Leipziger Stadtteil Anger-Crottendorf.

Wer Klaus Treibmann nach dem 3. Juni 2019 gesehen oder weiß, wo er hinwollte, wird gebeten, sich bei der Kripo in der Dimitroffstraße 1 oder telfonisch unter (0341) 966 4 6666 zu melden.

Von CN