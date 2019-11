Gegen einen 34-Jährigen, der am Montagabend einen Mann in einem Lokal auf der Eisenbahnstraße in Leipzig niedergestochen hat, ist Haftbefehl erlassen worden. Ihm wird versuchter Totschlag vorgeworfen. Er soll mehrfach mit einem Messer auf sein Opfer eingestochen haben – der Tatort liegt mitten in der Waffenverbotszone.