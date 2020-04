Leipzig

Alkohol am Steuer: Ein 70-jähriger Autofahrer ohne Führerschein hat mit 1,22 Promille in Leipzig-Plagwitz einen Unfall verursacht. Am Ostermontag nahm der Mann gegen 15.30 Uhr einem Pkw die Vorfahrt, als er auf der Klingenstraße fahrend die Antonienstraße überqueren wollte. Ein von links kommender Wagen krachte in sein Fahrzeug.

„Während der Unfallaufnahme stellten die Polizeibeamten auf der Fahrerseite des VW eine offene Sektflasche fest“, teilte eine Polizeisprecherin mit. Die Vermutung, dass der 70-Jährighe Alkohol getrunken hatte, bestätigte sich bei einem Test. Die beiden Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Es entstand ein Schaden in Höhe von rund 10.000 Euro. Verletzt wurde niemand.

Anzeige

Der Rentner hat sich nun wegen Gefährdung des Straßenverkehrs und Fahrens ohne Fahrerlaubnis zu verantworten.

Von nöß