Ohne Arbeitserlaubnis und gültiges Visum: Bundespolizei erwischt sechs Männer

Leipzig

Ohne gültige Visa wurden am Dienstagnachmittag sechs Männer (30, 34, 39, 45, 52, 54) von der Leipziger Bundespolizei aufgegriffen. Wie die Behörde mitteilte, standen die Ukrainer gegen 14.30 Uhr mit einem Transporter an der S-Bahnhaltestelle „ Schkeuditz“. Eine Kontrolle ergab, dass die Männer nur polnische D-Visa vorweisen konnten, die jedoch nicht zum Aufenthalt in Deutschland berechtigen.

Auf Nachfrage der Polizisten gaben Sie an, auf Baustellen in Deutschland Arbeit zu suchen. Diese Aussage wurde durch die im Wagen gefunden Taschen und Werkzeuge, sowie Arbeitskleidung bestätigt. Arbeitsgenehmigungen hatten die Männer nicht bei sich. Diese seien ihnen jedoch von einem noch unbekannten Mann versprochen worden. Die Bundespolizei ermittelt nun wegen untererlaubtem Aufenthalts sowie unerlaubter Einreise und Arbeitsaufnahme in Deutschland.

Von anzi