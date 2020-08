Paar in Grünau-Lausen von drei Männern geschlagen und getreten

Leipzig

Ein Streit zwischen einem Paar und drei Männern endete am Mittwochabend im Leipziger Stadtteil Lausen-Grünau in einer handfesten Auseinandersetzung. Die 33-Jährige und der 38-Jährige waren nach Polizeiangaben zu Fuß auf der Selliner Straße unterwegs, als sie mit der dreiköpfigen Gruppe aneinandergerieten. Der Mann wurde daraufhin von den Angreifern geschlagen und getreten. Die Frau blieb ebenfalls nicht verschont, jedoch unverletzt, während ihr Begleiter zur Behandlung in ein Krankenhaus gebracht werden musste.

Wenige Stunden später griffen Polizeibeamte in Lindenau einen 22-jährigen Verdächtigen auf. Ein Atemalkoholtest ergab bei ihm 1,84 Promille. Die beiden anderen Täter konnten bisher nicht aufgespürt werden. Die Polizei ermittelt wegen gefährlicher Körperverletzung.

Von anzi