Paar überfällt Seniorin in Leipziger Wohnung und lässt sie gefesselt zurück

Ein Mann und eine Frau haben eine 80-Jährige im Leipziger Zentrum-Nord am Mittwochabend in ihrer Wohnung überfallen und sie gefesselt zurückgelassen. Wie die Polizei am Donnerstag mitteilte, klingelte das Paar gegen 17 Uhr an der Wohnungstür in der Nordstraße. Als die Seniorin öffnete, drängte der Mann sie zurück und brachte sie zu Boden. Die Eindringlinge durchsuchten die Wohnung und drohten der 80-Jährigen dabei auch mit Gewalt. Sie flohen mit bislang nicht näher bekannter Beute und ließen die Frau mit gefesselten Händen und im Schlafzimmer eingesperrt zurück.

Ein Familienangehöriger habe die Frau kurz darauf besuchen wollen und rief die Feuerwehr, als die Tür nicht geöffnet wurde, sagte eine Polizeisprecherin auf Nachfrage. Die Einsatzkräfte verschafften sich Zugang zur Wohnung und befreiten die Frau.

Den Mann beschrieb die Seniorin als etwa 1,80 Meter groß. Er soll ein gepflegtes Äußeres, eine sehr schlanke Statur und kurze, schwarze Haare haben. Er trug eine weiße Einweg-Gesichtsmaske, ein schwarzes Basecap und sportliche Kleidung. Die Frau soll 1,75 Meter groß und ebenfalls sehr schlank gewesen sein. Sie hatte glatte, blonde Haare und einen Pferdeschwanz, trug eine dunkle Maske, eine dunkle Jeans und helle Oberbekleidung. Beide Personen sollen ein „europäisches Erscheinungsbild“ haben.

Wer Hinweise zum Sachverhalt oder den mutmaßlichen Tätern hat, wird gebeten, sich bei der Kripo in der Dimitroffstraße 1 oder telefonisch unter (0341) 9664 6666 zu melden.

