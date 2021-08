Palmengarten neuer Einsatzschwerpunkt für die Polizei Leipzig 

Leipzig

Über Wochen hinweg war die Leipziger Sachsenbrücke in den Schlagzeilen. Illegale Partys mit hunderten Menschen, Müllberge, Straftaten und nicht zuletzt ein Angriff auf einen Rettungswagen sorgten für Diskussionen um die Zukunft des beliebten Spots im Clara-Zetkin-Park. Die Polizei sah sich veranlasst, ihre Präsenz zu erhöhen. Auf den ersten Blick mit Erfolg, die Lage hat sich deutlich beruhigt, doch die Probleme scheinen sich nur verschoben zu haben, wie Polizeisprecherin Sandra Freitag auf Nachfrage von LVZ.de bestätigt. „Der Palmengarten ist zum neuen Einsatzschwerpunkt geworden, auch am vergangenen Wochenende. Da stellen wir schon eine klare Verschiebung der Geschehnisse fest“, so die Sprecherin.

Diebstähle und Körperverletzungen

Das zeigt sich auch anhand der registrierten Delikte. Insgesamt elf Straftaten hat die Polizei von der Nacht zum Samstag bis in die frühen Sonntagmorgenstunden gezählt. „Vorwiegend haben wir es mit Diebstählen und Körperverletzung zu tun“, berichtet die Sprecherin. Bis dato trauriger Höhepunkt: die schwere Stichverletzung eines 18-Jährigen am Sonntagmorgen. „Das ist natürlich ein Herausragendes Ereignis im negativsten Sinne“, so Freitag. Die Ermittlungen wegen versuchten Totschlags laufen.

Die Ursachen für die vermehrte Anzahl an Einsätzen sei vielseitig: „In der Nacht zum Samstag waren bis zu 1000 Menschen im Palmengarten, in der Nacht zum Sonntag noch mal etwa 400. Wenn so viele Leute zusammenkommen, gibt es immer wieder Probleme, vor allem wenn Alkohol fließt.“ Demnach komme es immer wieder zu körperlichen Auseinandersetzungen zwischen Angetrunkenen. „Es gibt aber natürlich auch Kriminelle, die sich die Ansammlungen ganz bewusst zu Nutze machen und beispielsweise Diebstahldelikte begehen“, sagt Freitag. Um der Lage, wie schon zuvor bei der Sachsenbrücke, Herr zu werden, seien vor allem an den Wochenende dauerhaft Kräfte der Polizei im Einsatz, darunter die Fahrradstaffel.

