Leipzig

Auf der Autobahn 14 ist am Montagabend ein Lastwagen ausgebrannt. Der Auflieger ging gegen 17.30 Uhr aus noch unbekannter Ursache in Höhe der Anschlussstelle Kleinpösna in Flammen auf. Wie es aus der Leitstelle der Feuerwehr hieß, hatte der Fahrer noch versucht, den Brand zu löschen.

Die Flammen breiteten sich auf den ganzen mit Papier beladenen Anhänger aus. Mit acht Fahrzeugen war die Feuerwehr vor Ort im Einsatz. Das Technische Hilfswerk unterstützte die Einsatzkräfte bei der Bergung der Ladung. Die Polizei sicherte die Unfallstelle ab. In Folge des Brandes kam es auf der Fahrbahn in Richtung Dresden zu Verkehrseinschränkungen. Der Einsatz dauerte bis in die Abendstunden hin, hieße es aus dem Lagezentrum der Polizei.

Zur Galerie Ein Sattelauflieger mit Papier ist am Montag, 23. März 2020, auf der A14 nahe Leipzig in Flammen aufgegangen.

