Leipzig

Gegen 2.30 Uhr haben Unbekannte am frühen Freitagmorgen auf einem Parkplatz in der Seestraße einen Parkscheinautomaten gesprengt. Laut Polizeiangaben wurden hierzu vermutlich „chemische Erzeugnisse“ eingesetzt. Durch die Explosion ist das Fach, hinter dem sich die Geldkassette befindet, so beschädigt worden, dass die Diebe Tageseinnahmen im unteren dreistelligen Bereich entwenden konnten.

Die Höhe des Sachschadens beträgt 5000 Euro. Zeugen werden gebeten, sich beim Polizeirevier Südwest in der Ratzelstraße 222 oder unter der Nummer (0341) 94 600 zu melden.

Von lvz