Leipzig

Am frühen Samstagmorgen haben zwei Unbekannte einen Passanten in Leipzig attackiert und sein Handy gestohlen. Der 56-Jährige war gegen 5 Uhr auf der Dessauer Straße in Eutritzsch unterwegs, als ihn die beiden Männer aufforderten seine Wertgegenstände herauszurücken. Da sich der Passant zunächst weigerte, schlug einer der Täter dem Mann mit der Faust ins Gesicht, wie die Polizei mittteilte. Dieser fiel durch den Schlag zu Boden und erlitt eine Platzwunde. Die Angreifer erbeuteten sowohl sein Portemonnaie als auch sein Handy. Eine 34-Jährige Frau beobachtete den Vorfall, kam dem Mann zur Hilfe und verständigte die Polizei.

Polizei sucht Zeugen

Einer der Täter trug ein weißes langärmeliges Oberteil, ist circa 1,90 Meter groß, hat eine schlanke Statur und blonde sehr kurze Haare. Der andere ist zwischen 1,65 und 1,70 Meter groß, hat dunkle Haare und trug ein T-Shirt. Beide sprachen mit einem lokalen Dialekt.

Wer Hinweise auf die Täter geben kann, ist gebeten sich an die Kripo Leipzig auf der Dimitroffstraße 1 zu wenden oder unter: (0341) 966 4 6666.

Von ebu