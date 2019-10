Leipzig

Ein unbekannter Täter hat am Mittwoch eine Frau im Leipziger Stadtteil Burghausen-Rückmarsdorf überfallen. Die 49-Jährige wehrte sich allerdings massiv und schlug den Mann in die Flucht. Wie die Polizei mitteilte, sei die Passantin am frühen Morgen gegen 7 Uhr mit einem Bus der Linie 130 in Richtung Markranstädt unterwegs gewesen und am Löwencenter ausgestiegen, als sie in der Straße Eigene Scholle von dem Räuber angegriffen wurde.

Der Mann kam hinter einem Gebüsch hervor, verlangte die Handtasche der Frau und zerrte am Trageriemen. Die 49-Jährige hielt die Tasche fest und schlug mit ihrem Schirm auf den Mann ein. Dieser flüchtete daraufhin vom Tatort.

Die Frau wurde nicht verletzt, erlitt aber einen leichten Schock. Zum Täter konnte sie folgende Angaben machen: Er ist ungefähr 30 Jahre alt, circa 1,70 Meter groß und hat eine normale Statur. Bekleidet war er mit einer langen, schwarzen Hose und dunklen Turnschuhen. Die Jacke war vorne gesteppt und ebenfalls schwarz. Zudem hatte der Täter kurze, dunkelblonde Haare.

Zeugen, die Hinweise zum Sachverhalt geben können, werden gebeten, sich bei der Kriminalpolizei in der Dimitroffstraße 1 oder telefonisch unter (0341) 96 6 4 66 66 zu melden.

Von fbu