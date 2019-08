Leipzig

Ein Autofahrer hat in Leipzig-Lindenthal einen Pedelec-Fahrer schwer verletzt. Der 63-jährige Autofahrer war gegen 10 Uhr auf der Straße Zur Lindenhöhe unterwegs. Als er nach links auf die Straße An der Hufschmiede abbog, übersah er einen von rechts kommenden Pedelec-Fahrer und erfasste diesen. Laut Polizei stürzte der 79-Jährige und musste schwer verletzt ins Krankenhaus gebracht werden. Es entstand ein Schaden in Höhe von 1500 Euro.

Die Polizei sucht Zeugen, die Angaben zum genauen Unfallhergang machen können. Sie werden gebeten, sich beim Verkehrsunfalldienst in der Schongauerstraße 13 oder tagsüber unter: (0341) 255 2851, sonst unter: 255 2910 zu melden.

Von ebu