Leipzig

Bei einem Zusammenstoß zwischen einer Straßenbahn und einem Auto in der Ratzelstraße wurde am Montagvormittag eine Person in die Klinik eingeliefert werden. Nach Informationen der Polizeidirektion Leipzig handelt es sich um den Insassen eines Audi A4. Zur Schwere der Verletzung und zur Identität der verunglückten Person konnten zunächst keine Angaben gemacht werden.

Nach derzeitigem Ermittlungsstand ist der Pkw auf der Ratzelstraße stadteinwärts rechts in die Rothenburger Straße eingebogen und dabei mit einer Straßenbahn kollidiert. In der Tram wurde niemand verletzt. Anschließend kam es in der Ratzelstraße zu Einschränkungen im Bahn- und Straßenverkehr, die bis in die Mittagsstunden anhalten.

So verkehrt die Linie 32 ab Mittag wieder bis Grünau-Süd, allerdings kommt es zu Abweichungen vom Fahrplan. Die Linie 3 fährt den Angaben der Leipziger Verkehrsbetriebe zufolge zwischenzeitlich verkürzt bis und ab Hermann-Meyer-Straße. Zwischen den Haltestellen Hermann-Meyer-Straße und Lausen wurde demnach ein Schienenersatzverkehr eingerichtet.

Von LVZ/flo