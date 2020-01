Leipzig

Am Donnerstagnachmittag rückte ein Einsatzfahrzeug der Feuerwehr in die Fußgängerzone in der Leipziger Innenstadt aus und sorgte damit für Verwunderung bei den Passanten. Grund dafür war eine in einem Fahrstuhl eingeschlossene Person. Sie war in einem Haus auf der Grimmaischen Straße hinter einer verschlossenen Tür eingesperrt. Laut einem Sprecher der Feuerwehr befreiten die Kameraden die Person. Ein zusätzlich angeforderter Rettungswagen traf die Person nicht mehr an.

Von ebu