Peugeot kollidiert in Taucha mit Straßenbahn

Taucha

Wegen eines Verkehrsunfalls ist es am frühen Dienstagnachmittag ab 13.30 Uhr zu massiven Verkehrsbehinderungen auf der B 87 in Taucha gekommen. Wie die Polizei mitteilte, hatte ein 69-Jähriger mit seinem Peugeot 306 von der B 87 aus nach rechts in die Poststraße einbiegen wollen. Dabei sei es zur Kollision mit der ihm entgegenkommenden Straßenbahn der Linie 3 gekommen. Der Senior sei unverletzt geblieben.

An seinem Fahrzeug wird der Sachschaden auf rund 10 000 Euro geschätzt, der an der Straßenbahn auf 5000 Euro. An der Unfallstelle seien etwa 1,5 Quadratmeter Erdreich neben den Gleisen mit einer Öllache bedeckt gewesen, hieß es. Die Freiwillige Feuerwehr Taucha rückte an, um diese auslaufenden Betriebsstoffe aufzunehmen und die Batterie am Fahrzeug abzuklemmen.

Von Olaf Barth